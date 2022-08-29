مصدر: الجيش الروسي تمكن من تصفية الكادر المؤهل بسلاح الجو الأوكراني

قال مصدر دبلوماسي عسكري، إن القوات الجوية والدفاع الجوي الروسي، تمكنت عمليا من تصفية الكادر المؤهل بسلاح الجو الأوكراني.

وأضاف المصدر: "تم بشكل فعلي القضاء على كادر الطيارين في سلاح الجو الأوكراني، وخاصة العاملين على طائرات ميغ-29، وسو-27، وسو-25. وتم تحقيق ذلك بفضل الأداء الفعال من جانب القوات الجوية والدفاع الجوي في الجيش الروسي".

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وأشار المصدر، إلى أن سلطات كييف، وبهدف تعويض النقص الكبير في كارد الطيارين، أخذت ترسل طلاب المعاهد الجوية للمشاركة في العمليات القتالية رغم انعدام الخبرة لديهم. ووفقا له، يتم إسقاط هؤلاء الطيارين الأغرار في أول تحليق أو في التحليق الثاني.

وأشار المصدر أيضا إلى أن الدول الغربية بذلت جهودا حثيثة لتجنيد طيارين أجانب للعمل على الطائرات السوفيتية بموجب عقد في بولندا ودول أخرى في أوروبا الشرقية، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل.

وأكد المصدر أن بعض الذين وافقوا على ذلك "يرقدون حاليا في المقابر أوالمستشفيات".

المصدر: نوفوستي