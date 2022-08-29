مصدر: البنتاغون يجند طيارين أفغان فروا إلى الولايات المتحدة لصالح كييف

قال مصدر دبلوماسي -عسكري للصحفيين، إن وزاة الدفاع الأمريكية تقوم بتجنيد طيارين أفغان من الذين فروا إلى الولايات المتحدة قبل عام، للخدمة في أوكرانيا.

وأشار المصدر إلى أن، هؤلاء الطيارين باشروا تدريباتهم في كاليفورنيا.

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وأضاف المصدر: "حسب علمنا، بدأ البنتاغون بتجنيد طيارين أفغان سابقين من المختصين بطائرات التدريب القتالية، الذين فروا قبل عام إلى الولايات المتحدة مع خروج الأمريكيين".

وذكر المصدر أن عمليات تدريب هؤلاء الطيارين تجري حاليا في مطارات عسكرية بولاية كاليفورنيا.

ووفقا للمصدر، يشمل الموضوع ليس فقط الطيارين السابقين، بل والأفغان الآخرين الذين خدموا في وحدات القوات الخاصة. يعرض عليهم الجانب الأمريكي كذلك، الخضوع للتدريب وتوقيع عقد للخدمة في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي