البنتاغون: الجيش الأوكراني سيتحول إلى معايير الناتو في غضون سنوات قليلة

توقع كولين كال، نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية، أن يتحول تسليح الجيش الأوكراني إلى معايير حلف الناتو في غضون فترة قد تصل إلى ثلاث سنوات.

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وقال كال في مؤتمر صحفي في البنتاغون أمس الأربعاء: "من الممكن أن يظل بإمكانهم (الأوكرنيين) خلال سنوات استخدام الأنظمة والذخيرة التي ينتجونها بأنفسهم. مع ذلك، أقول إنه وفقا لتوقعاتي، فإنه في غضون الإطار الزمني الذي نتحدث عنه هنا (3 سنوات)، ستتحول أوكرانيا تدريجيا إلى معايير الحلف".

وأشار كال إلى أن المساعدات الأمنية تتدفق إلى أوكرانيا من أكثر من 50 دولة، "ما يعني أيضا وجود "عشرات الأنظمة"، وأضاف: "من الناحية المثالية، لن يعتمد الجيش الأوكراني في المستقبل على عشرات الأنظمة المختلفة، ولكن سيكون هناك عدد أقل بكثير من الأنظمة مما يسهل مهمة الحفاظ عليها وصيانتها".

وقال: "نساعد أوكرانيا في محاولة التخطيط لقوة عقلانية في المستقبل، وأتوقع أن يتضمن الكثير من ذلك المعدات المتوافقة مع معايير الناتو.

وكان وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف قال في 12 يوليو إن بلاده أصبحت عضوا مشاركا في برنامج التشغيل البيني متعدد الأطراف (MIP)، الذي ينفذ من خلاله التعاون التكنولوجي بين جيوش الدول الأعضاء في الناتو. بذلك حصلت أوكرانيا على الحق في تطوير وتعديل معايير الناتو الرئيسية فيما يتعلق بالتفاعل بين أنظمة القيادة والتحكم في القتال والمعايير المرتبطة بها.

المصدر: RT