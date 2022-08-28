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"فاينانشيال تايمز": وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيعلقون اتفاقية التأشيرات مع روسيا

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Legion-Media
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قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، اليوم الأحد، إن  وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يعتزمون تعليق اتفاقية التأشيرات مع روسيا.

وذكرت الصحيفة أن الوزراء الأوروبيين يعتزمون اتخاذ هذا القرار في 30 أغسطس خلال اللقاء في براغ الذي سيستمر يومين.

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وأضافت الصحيفة: "يخطط وزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي لتعليق عمل اتفاقية تيسير التأشيرات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا".

وظهرت دعوات متزايدة في الفترة الأخيرة في عدد من الدول الغربية لوقف إصدار التأشيرات ومنع دخول جميع الروس إلى أوروبا.

وأدلى بهذه التصريحات رئيسا وزراء فنلندا وإستونيا، سانا مارين، وكاجا كالاس.

كذلك أعلنت لاتفيا وإستونيا إنهاء إصدار التأشيرات للروس.

من جانبها وصفت وزارة الخارجية الروسية فكرة وقف إصدار التأشيرات للمواطنين الروس بأنها شوفينية.

المصدر: وكالات

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