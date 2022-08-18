الاتحاد الأوروبي يبحث مسألة منح تأشيرة "شنغن" للروس

أكدت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس أن مسألة إصدار تأشيرات شنغن للمواطنين الروس ستتم مناقشتها في اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في براغ يومي 30 و31 أغسطس الجاري.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، نيتا هيبر، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، "إن المفوضية الأوروبية تؤيد العمل المنسق. والمناقشات جارية بين أعضاء الاتحاد الأوروبي للحصول على أحدث المعلومات ... وأود أن أذكركم بأن اجتماعا غير رسمي لوزراء الخارجية سيعقد في براغ في الفترة من 30 إلى 31 أغسطس، وسيتم خلال ذلك الاجتماع بحث مسألة إصدار تأشيرات دخول للروس المسافرين إلى الاتحاد الأوروبي".

المصدر: نوفوستي