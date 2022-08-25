سيناتور روسي: سندمر كافة مصادر إطلاق النار على محطة زابوروجيه

أكد نائب لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف، أن الجيش الروسي سيدمر كافة مصادر إطلاق النار على محطة زابوروجيه النووية جنوب أوكرانيا.

وكتب على "تيليغرام": "أنا متأكد من أن الجيش سيفعل ذلك بدون نصيحتنا ويعرف ما يفعله جيدا، وأتجرأ على افتراض أنه في المستقبل القريب سيتم تدمير جميع النقاط التي يتم قصف محطة زابوروجيه النووية منها".

وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا في وقت سابق أن قوات كييف تقصف محطة زابوروجيه النووية يوميا باستخدام أسلحة أمريكية ثقيلة، متهما الغرب بمساعدة نظام كييف في ممارسة الابتزاز النووي.

المصدر: نوفوستي