 
مباشر

الأمن الروسي: اعتقال أحد مؤيدي "آزوف" خطط لعمل إرهابي في كالينينغراد

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/to9p

قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إن عناصره اعتقلوا في كالينينغراد أحد أنصار تنظيم "آزوف" الإرهابي الأوكراني، الذي خطط لتنفيذ هجوم إرهابي على منشآت أسطول البلطيق ومطار "خرابروفو".

وأضافت المخابرات الروسية في بيانها اليوم: "تم في مدينة كالينينغراد، كشف واعتقال مواطن محلي يحمل الجنسية الروسية من مواليد عام 1967، من أتباع منظمة آزوف. وهذا الشخص كان يخطط لتنفيذ أعمال تخريبية وإرهابية ضد مواقع ومنشآت أسطول البلطيق وضد العسكريين الروس وكذلك ضد مطار خرابروفو".

إقرأ المزيد
الأمن الروسي يؤكد ضلوع الاستخبارات الأوكرانية في اغتيال داريا دوغينا ويكشف التفاصيل
الأمن الروسي يؤكد ضلوع الاستخبارات الأوكرانية في اغتيال داريا دوغينا ويكشف التفاصيل

ووفقا لمعطيات الأمن الروسي، تلقى المذكور التعليمات بخصوص هذه الخطط، من منسقي نشاطات تنظيم "آزوف" الموجودين في أوكرانيا.

وأشار البيان إلى أنه تم العثور على عبوة ناسفة بقوة تعادل 5 كيلوغرامات من مادة "تي إن تي"، في مكان إقامة المعتقل، وكذلك مراسلات مكتوبة مع مشاركين نشطين في "آزوف"، وأدبيات دعائية ورموز لهذه المنظمة المحظورة في روسيا.

وذكر الأمن الفيدرالي، أن المعتقل اعترف بالتهمة الموجهة ضده، ويجري في الوقت الراهن التحقيق لتحديد المتعاونين معه.

المصدر: نوفوستي  

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا