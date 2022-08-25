مقتل 4 أشخاص بقصف أوكراني لجمهورية دونيتسك خلال اليوم الماضي

قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إن 4 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 14 آخرون في مختلف أراضي الجمهورية نتيجة قصف القوات الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت القيادة في بيانها اليوم: " خلال الـ 24 ساعة الماضية، من الساعة 8:00 صباحا في 24 أغسطس إلى الساعة 8:00 صباحا في 25 أغسطس، لقي 4 أشخاص حتفهم نتيجة القصف الأوكراني، وأصيب 14 آخرون من المدنيين بجروح".

إقرأ المزيد

ووفقا لتصريح عمدة مدينة غورلوفكا إيفان بريخودكو، تسبب هذا القصف الأوكراني بمقتل امرأة مسالمة في المدينة وإصابة اثنين من أطفالها بجروح.

وشدد العمدة على أن القوات الأوكرانية، تواصل قصف هذه المدينة بمختلف صنوف الأسلحة.

وفي السادسة صباحا، على سبيل المثال، فتحت القوات المسلحة الأوكرانية النار على غورلوفكا مرتين، وأطلقت 12 قذيفة من عيار 155 مم خلال عشر دقائق.

وأشار إلى أن القصف الأوكراني، تسبب بتعطيل محطة فرعية للكهرباء مما أدى لقطع التيار عن عشرات القرى والمراكز السكنية.

المصدر: نوفوستي