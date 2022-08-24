دونيتسك: اندلاع حريق كبير "في مركز التسوق "غالاكتيكا" جراء القصف الأوكراني

أفاد مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية باندلاع حريق في مركز "غالاكتيكا" للتسوق في دونيتسك، جراء تعرضه لقصف من قبل القوات الأوكرانية، وتم إخلاء المركز دون وقوع إصابات.

وجاء في البيان: "نتيجة لاستهداف مباشر من القوات الأوكرانية، اندلع حريق كبير في أكبر مركز للتسوق في دونيتسك، غالاكتيكا، الواقع في حي لينينسكي بالمدينة، وتضررت واجهة المبنى وسقفه، وتم إجلاء المواطنين. ووفقا للبيانات الأولية، لم تقع إصابات".

وأفيد قبل ذلك بأن نحو 100 من رجال الدفاع المدني يحاولون إخماد حريق في أحد المراكز التجارية الكبيرة بمدينة دونيتسك بعد استهدافه من قبل القوات الأوكرانية بشكل مباشر.

ويأتي ذلك بعد يوم من قصف أوكراني عنيف طال أحياء سكنية في مركز المدينة.

المصدر: RT