 
مباشر

لافروف في لقاء مع المقداد بموسكو: التطورات العالمية تصبح أكثر تعقيدا نتيجة سياسة واشنطن

أخبار العالم

لافروف في لقاء مع المقداد بموسكو: التطورات العالمية تصبح أكثر تعقيدا نتيجة سياسة واشنطن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tnu2

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا