لافروف في لقاء مع المقداد بموسكو: التطورات العالمية تصبح أكثر تعقيدا نتيجة سياسة واشنطن

تاريخ النشر:23.08.2022 | 09:34 GMT | أخبار العالم
وجد المستشار الألماني، أولاف شولتس، نفسه فجأة محاطا بنساء عاريات الصدر خلال حدث صحفي، كجزء من احتجاج يدعو إلى فرض حظر على استيراد ألمانيا للغاز الروسي.
وجه الإعلامي المصري، يوسف الحسيني، عضو مجلس النواب، نصيحة للمصريين بشأن الدولار قائلا: "اللي عنده دولار يطلعه ويوديه البنك.. إلحقوا نفسكم قبل 15 سبتمبر".
خلال 24 ساعة من ارتكاب جريمة قتل الصحفية داريا دوغينا، تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي من كشف المتورطين في هذه الجريمة. فمن يقف وراء الجريمة؟
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن طائرة إدارية إسرائيلية حطت قبل قليل في العاصمة السعودية الرياض.
رد السفير الروسي في القاهرة، غيورغي بوريسينكو، على مقال الكاتب المصري، محمد أمين، بعنوان "صورة روسيا في العالم" المنشور في النسختين الورقية والالكترونية لجريدة "المصري اليوم".
كشف جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الاثنين، أن مرتكب جريمة قتل، الصحفية داريا دوغينا، مواطنة أوكرانية فرت بعد الجريمة إلى إستونيا.
تطرق الفيلسوف الروسي، ألكسندر دوغين، الذي اغتيلت ابنته داريا بتفجير سيارتها مؤخرا بضواحي موسكو، إلى مظاهر تغير روسيا في العقدين الأخيرين، وكان ذلك في مقابلة مع RT قبل ثلاث سنوات.
نشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مقطع فيديو يظهر فيه المشتبه بها بجريمة قتل داريا دوغينا منذ لحظة دخولها وحتى مغادرتها للبلاد.
قال العقيد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، إن أجهزة المخابرات الأمريكية تدرك أن الجيش الأوكراني قد استنفد قدراته، لكنهم يرمون برأي معاكس في وسائل الإعلام.
قال نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مجدي البدوي، إن قرار الكويت بإنهاء خدمة الوافدين حق مشروع للدولة الكويتية، والأمر ليس مفاجأة، لأنه كانت هناك مؤشرات على هذا القرار.
أكد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، أن تجارة الإمارات غير النفطية حققت قفزة نوعية في النصف الأول من 2022 حيث تجاوزت التريليون درهم، مسجلة نسبة نمو 17% عن نصف العام الماضي 2021.
قال رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الأدارية السابق اللواء أحمد زكي عابدين، إنه تولي العمل على مدار 5 سنوات ولكن تقدم باستقالته اليوم نظرا لظروفه الصحية وتقدمه في السن.
كان الرمح ثلاثي الشُعب والصليب المعقوف والشياطين مؤخرا من الطلبات الأكثر شعبية في صالات الوشم الأوكرانية.
تشير دلائل إلى أن جريمة قتل داريا دوغينا، ابنة الفيلسوف والمفكر السياسي الروسي، ألكسندر دوغين، بعبوة ناسفة انفجرت بسيارتها، يوم السبت، بضواحي موسكو، كان الهدف منها تصفية والدها.
قال سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، إن الولايات المتحدة تستعد لنشر قوات استراتيجية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية، إذا أجرت كوريا الشمالية تجارب جديدة لأسلحة نووية.
نشرت وسائل إعلام روسية صورة لمنفذة جريمة قتل الصحفية الروسية داريا دوغينا، وتبين أنها مواطنة أوكرانية تدعى ناتاليا شابان (فوفك) .
دعت الأمم المتحدة للتحقيق في اغتيال الصحفية الروسية داريا دوغينا، لتحديد كافة ملابسات الجريمة.
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الاثنين، أن أزمة دبلوماسية اندلعت في الأيام الأخيرة بين إسرائيل ومصر بشأن القتال مع غزة في وقت سابق من هذا الشهر.
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله أن التهديدات الإسرائيلية حول ترسيم الحدود البحرية "لا قيمة لها"، مشيرا إلى أن "توجه الحزب وقراره واضحان".
أعلن رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، اليوم الاثنين ، إن نتائج اختبار المخدرات الذي أجرته الأخيرة جاء سلبيا. وذلك بعد اتهامات لها بتعاطي المخدرات بعد ظهورها في حفل صاخب.
دعت وزارة الخارجية والسفارة الأمريكية في كييف المواطنين الأمريكيين الذين ما زالوا في أوكرانيا إلى مغادرة البلاد على الفور.
تدنى اليورو، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ أن بدأ التداول به في عام 2002، في ظل أزمة الطاقة التي تهدد بركود في أوروبا.
انكمش اقتصاد المملكة المتحدة خلال 2020 بأكبر وتيرة منذ أكثر من 3 قرون، بحسب مراجعة للبيانات الصادرة عن العام الأول لانتشار وباء كورونا، والتي تقيس تأثير الجائحة على الاقتصاد.
نقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن مصادر، إن الرئيسين التركي والسوري، رجب طيب أردوغان وبشار الأسد، قد يجتمعان في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سبتمبر في أوزبكستان.
تحت العنوان أعلاه، كتب ميخائيل خوداريونوك، في "غازيتا رو"، حول أسباب سكوت الولايات المتحدة على اقتناء تركيا مزيدا من صواريخ إس-400 الروسية.
ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية، أن قياديا في القوة البرية للحرس الثوري الإيراني قتل في سوريا، حيث كان في "مهمة استشارية".
أفاد والد ناتاليا فوفك، المشتبه في قتلها الصحفية الروسية داريا دوغينا، أن ابنته خدمت في القوات المسلحة الأوكرانية، ولكن ليس في كتيبة آزوف، التشكيل المسلح المتطرف والمحظور في روسيا.
قضت محكمة مصرية بالسجن المشدد 24 عاما على قاضٍ سابق بمحكمة استئناف الإسماعيلية وتغريمه 3 ملايين و610 آلاف جنيه، لاتهامه بالرشوة وحيازة مخدرات وسلاح وذخائر.
تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.
دخل هداف نادي ليفربول، المصري محمد صلاح، في مشادة مع نجم خط وسط مانشستر يونايتد، البرتغالي برونو فيرنانديش، وذلك خلال مباراة فريقهما اليوم في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.
افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين المصرية، منتجع ريجال هايتس، بحضور قادة مصر والإمارات والبحرين والأردن والعراق.
أصدرت محكمة في موسكو مذكرة اعتقال بحق مواطن روسي خطط لنقل مواد أولية إلى الخارج تدخل في صناعة أسلحة الدمار الشامل.
أفادت وسائل إعلامية لبنانية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق مساء اليوم الاثنين، فوق جنوب لبنان ومحيط العاصمة بيروت.
قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن هناك "خطا أخيرا"، سترفض بعده كييف التفاوض مع موسكو.
أفادت وسائل إعلام عبرية بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير لابيد، سيشارك هذا الأسبوع في حدث للاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس منظمة شباب المثليين "هنوعار هجائيه".
بلغت قيمة ملكية أكبر 10 ملاك أفراد في سوق الأسهم السعودية "السوق الرئيسة" نحو 82.8 مليار ريال (22.1 مليار دولار)، تمثل نحو 0.7 في المائة من قيمة السوق بنهاية الأسبوع الماضي.
كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن اتفاق وشيك بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن تمويل جديد.
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق زحمة سير كثيفة أثناء مغادرة عدد كبير من الأوكرانيين للعاصمة كييف باتجاه غرب البلاد.
ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء، وجاء ذلك بعد تصريحات لوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان حول إنتاج الذهب الأسود لمجموعة "أوبك+".
صرّح ضابط الصف، بول كارني، للمجلة الرسمية لجنود الجيش البريطاني، أن أفراد الجيش البريطاني يجب أن يحذروا أسرهم من إمكانية إرسالهم إلى الحرب مع روسيا.
دانت الخارجية الأمريكية اغتيال الصحفية الروسية داريا دوغينا، مشيرة إلى أنها تدين الهجمات على المدنيين أينما وقعت.
اصدرت حركتا: "الجهادالإسلامي"، و"المقاومة الإسلامية" (حماس)، بيانا مشتركا حذرتا فيه "العدو من أي غدر"، وأكدتا أن الرد عليه سيكون "حازما وحاسما وموحدا".
قال الدكتور نادر نورالدين، الاستاذ بجامعة القاهرة، إن اثيوبيا أنهت الملء الثالث لسدها الضخم بالوصول إلى مخزون 22 مليار متر مكعب بإضافة 14 مليار متر مكعب هذا العام.
أعلن 25 عالما جزائريا تجميد عضويتهم في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين احتجاجا على تصريحات اعتبروها "مستفزة والعدائية" لرئيس الاتحاد المغربي أحمد الريسوني.
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إحباط محاولة تهريب أسلحة من الأردن في منطقة الأغوار واعتقال أربعة أشخاص بحوزتهم 3 مسدسات.
علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الاثنين، على مسألة ارتفاع تكلفة الوقود الأزرق في أوروبا، وخاصة في ألمانيا.
أعلنت الدكتورة نوريا ديانوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن العنب الداكن يحتوي على مواد مفيدة أكثر مقارنة بالعنب الأخضر.
تغلب نادي مانشستر يونايتد على ضيفه ليفربول بنتيجة 2-1 في مباراة جعتهما اليوم الاثنين، قمة المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
أعلن حاكم ولاية أركنساس الأمريكية عن إيقاف 3 ضباط شرطة عن العمل بعد نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لهم وهم يضربون بوحشية أحد المحتجزين.
دفعت أزمة غلاء المعيشة في المملكة المتحدة المزيد من النساء البريطانيات إلى دخول سوق الدعارة، بحسب تقرير لشبكة "سكاي نيوز".
أكد الرئيس الإيراني، إيراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، أن بلاده اقتربت من عتبة إنتاج طائرة ركاب إيرانية الصنع.
تطرق نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف عبر برنامج "نيوز ميكر" عن سير العلاقات الروسية الأمريكية في ظل الأزمة الأوكرانية ودعوة بايدن للتفاوض بملف الحد من الأسلحة الاستراتيجية.
لقيت داريا دوغينا (بلاتونوفا) حتفها في انفجار سيارة دفع رباعي في منطقة موسكو، وكانت تبلغ من العمر 29 عاما فقط.
كتب جاك ماكفيرين يقول إن سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحادية وتجاهل الرأي المهني يشكلان خطرا على أمريكا، وقد تحولت بالفعل إلى كارثة "رهيبة" في السياسة الخارجية.
علق عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان المصري على معلومات متداولة الأخبار حول الإخلاء القصري لجزيرة الوراق وبيعها لجهات خارجية ودول مجاورة.
نفذ لاعب فريق فييرينسي واحدة من أكثر ركلات الجزاء غرابة في الذاكرة الحديثة عندما "تجمد" لمدة 8 ثوان قبل أن يسدد الكرة في مرمى ليتشويس، ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية البرتغالي.
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا بتعيين خالد عباس، رئيسا لمجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، خلفا للواء أحمد زكي عابدين، الذي قدم استقالته من منصبه.
علق الضابط والمحلل العسكري الإسرائيلي، إيغال ليفين، في مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية، حول سبب امتناع إسرائيل عن بيع نظام "القبة الحديدية" للدفاع الصاروخي إلى أوكرانيا.
سجل النجم المصري محمد صلاح رقما قياسيا جديدا خلال مباراة فريقه ليفربول أمام مضيفه مانشستر يونايتد 1-2، التي أقيمت اليوم الاثنين، في الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي الممتاز.
قال النائب في البرلمان الأوكراني، مكسيم بوزانسكي، إنه كان على ألمانيا مصارحة أوكرانيا بأن الناتو لن يقبلها خلال الـ30 عاما القادمة، بدلا من مناقشة هذا الأمر مع الرئيس الروسي.
قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن سياسة الناتو المدمرة المتمثلة في تجاهل "الخطوط الحمراء" التي تحددها موسكو محفوفة بالمخاطر للغاية.
احتجزت السلطات الماليزية الناقلة الروسية "بريموري" ، المخصصة لميناء ناخودكا، على بعد 24 ميلا من ساحل ماليزيا، بحسب بوابة الشحن المتخصصة "ماريتايم بوليتن".
تجاهل مهاجم فريق مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ليفربول السابق، جيمي كاراغر، قبيل انطلاق مواجهة يونايتد و"الريدز" في الدوري الإنجليزي الممتاز.
أثار جيرارد بيكيه النجم الإسباني قلب دفاع برشلونة، ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره لأول مرة مع صديقته الجديدة، كلارا شيا مارتي، التي تصغره بـ12 عاما.
نفى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الأنباء المتداولة عن لقاء محتمل بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره السوري، بشار الأسد، في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سبتمبر.
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، في مطار العلمين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
أفادت الشركة المشغلة لخط النفط عبر بحر قزوين، بأن إمدادات النفط الخام عبر هذا المسار تعطلت بسبب حدوث أضرار تقنية في الخط، الذي يمتد من كازاخستان إلى روسيا.
فاجأ مدرب مانشستر يونايتد، الهولندي إريك تين هاغ، نجم فريقه، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، باستبعاده من التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراة يونايتد وليفربول، اليوم الاثنين.
سألت مواطنة ألمانية مستشار البلاد، أولاف شولتس، كم مرة يستحم، مشيرة في ديباجة سؤالها إلى أن الحكومة الألمانية طلبت من المواطنين التقليل من الاستحمام، اقتصادا لمصادر الطاقة.
أوعز رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، بإعطاء تقييم قانوني لتصريحات منسوبة للسفير الأوكراني في كازاخستان، بيوتر فروبليفسكي، تمت فيها الدعوة علانية إلى قتل الروس.
وجه الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بتسيير "جسر جوي عاجل" لمساعدة المتضررين من الفيضانات في السودان.
شهد حفل تتويج منتخب مصر بلقب بطولة إفريقيا للكرة الطائرة تحت 21 عاما، أحداثا مؤسفة شغب.
قدم نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، تعازيه لأسرة الصحفية داريا دوغينا، التي تم اغتيالها في مقاطعة موسكو، مؤكدا أنه سيتم العثور على المسؤولين عن الجريمة ومعاقبتهم.
علقت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على الموقف التركي من الأزمة السورية، في حين تحدثت عن عودة العلاقات بين تركيا وإسرائيل.
ذكرت صحيفة "دي تسايت" الألمانية أن محاولات المستشار الألماني، أولاف شولتس، للتفاوض بشأن توريد الغاز الكندي، لم يكتب لها النجاح.
قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه أكد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل العملية الخاصة، أنه لا يوجد تهديد لروسيا من حلف الناتو.
أعلنت الدكتورة ريما مويسينكو، خبيرة التغذية الروسية، أن الرأي السائد بأن التفاح صحي ويمكن تناوله بأي كمية غير صحيح، وحذرت من عواقب الإفراط بذلك.
أظهرت أسلحة وأجهزة مقاتلات "سو- 57" الروسية الحديثة للجيل الخامس مواصفاتها الرائعة في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما قضى بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ مقطوع قدره 100 ألف ليرة سورية لجميع العاملين والمتقاعدين في الدولة
أعلنت لجنة التحقيق الروسية في مقتل الناشطة داريا دوغينا أن البيانات التي تم الحصول عليها حتى الآن تشير إلى أن عملية الاغتيال مدبرة ومخطط لها مسبقا.
أفاد نائب رئيس الإدارة الإقليمية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، بمقتل مدنيين وإصابة 16 آخرين، نتيجة هجوم صاروخي أوكراني على جسر أنتونوفسكي بالقرب من خيرسون.
أفادت القناة "13" العبرية بأن جهاز "الشاباك" الإسرائيلي ينقل رسالة إلى السلطات المصرية مفادها بأن الجيش الإسرائيلي يدفع بتعزيزات بحثا عن "الخلية سلواد".
تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، عن الخلاف حول الحدود البحرية مع لبنان، مؤكدا أن "إسرائيل أعلنت أنها ستحمي مواردها ومستعدة للتوصل إلى اتفاقات مع الحكومة اللبنانية"
قال الباحث المصري المتخصص فى الشؤون الخارجية، مصطفى السعيد، إن التكتيكات العسكرية الروسية تنسجم مع معاركها على الجبهات الاقتصادية والسياسية والإعلامية.
تداولت وسائل إعلام إسرائيلية فيديو من مدينة اللد حيث اقتحم ثور مبنى بنك "ليومي" وأثار خوف الزائرين والموظفين ودمر بعض سيارات قربه قبل أن ينجح بيطريون ورجال شرطة في القبض عليه.
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الثلاثاء، تعليق عمله وعمل المحاكم التابعة له بسبب تظاهرات أتباع الصدر أمام مبنى المجلس.
ذكر روبرت مانينغ، المستشار السابق لوكيل وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة لم تعد تؤمن بـ"نصر كامل" لأوكرانيا وتخشى حدوث تصعيد من جراء توريد الأسلحة عالية التقنية لكييف.
قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن روسيا تعمل بنشاط كبيرعلى تطوير القطب الشمالي وتوسيع استخراج الموارد الطبيعية من قاع المحيط المتجمد الشمالي.
قال رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، أحمد العطار، إن الصادرات الزراعية للمملكة العربية السعودية تسير بشكل منتظم بعد تطبيق الاشتراطات الخاصة.
بعث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رسالة تعزية إلى أسرة الصحفية الروسية، داريا دوغينا، ووصف جريمة قتلها بالدنيئة والقاسية.
أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين وقع مرسوما بمنح "وسام الشجاعة" للصحفية داريا دوغينا ابنة الفيلسوف الروسي الشهير ألكسندر دوغين التي تعرضت لعملية اغتيال السبت.
دافعت جريدة الأزهر عن صورة متداولة للإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر خلال عودته من رحلة علاجية في ألمانيا، وبجانبه كتاب "أفول الغرب" للمفكر المغربي حسن أوري.
نشرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية تقريرا يرجح قيام واشنطن بتزويد أوكرانيا ببعض أنواع الأسلحة والذخيرة التي لم يتم الإعلان عنها رسميا.
حذر أمين مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، من أن الولايات المتحدة قد تتخلف قريبا عن سداد ديونها الخارجية.
ألقت الشرطة البرازيلية القبض على أحد كبار تجار المخدرات في منطقة فافيلا في مدينة ريو دي جانيرو أثناء مشاهدة مباراة لكرة القدم في ملعب "ماراكانا" الشهير.
نشرت وسائل الإعلام المصرية فيديو للحظات الهلع والفزع داخل كنيسة مريم المصرية في محافظة الإسكندرية بعد نشوب حريق في الكنيسة.
انتشر مقطع فيديو للاعب الهلال علي البليهي، يزايد على الأمير الوليد بن طلال أحد أغنى الرجال في العالم، خلال مزاد على أول قميص لفريق الهلال السعودي حامل لقب الدوري بشعاره الجديد.
رد قراء النسخة الأمريكية من "نيوزويك "على البيانات الخاصة بتزويد أوكرانيا بالأسلحة الغربية، والتي نشرتها منظومة المراقبة "Ukraine Support Tracker".
تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد"، حول الاضطرار إلى إغلاق أهم مصانع الألمنيوم والزنك في أوروبا بسبب العقوبات على روسيا.
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