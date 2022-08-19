برلسكوني يحث على التخلي عن الغاز الروسي

عبر زعيم حزب "إيطاليا.. إلى الأمام"، رئيس الوزراء الإيطالي السابق، سيلفيو برلوسكوني، عن اعتقاده بأنه يجب على بلاده التخلى عن الغاز الروسي قبل أن تتخذ روسيا قرارا حول وقف إمداداتها.

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وردا على سؤال عما إذا كان يدعم دعوة الحزب الديمقراطي وحزب "أشقاء أيطاليا" إلى الحكومة للتخلى عن إمدادات الغاز الروسي، أجاب برلسكوني في حديثه لصحيفة "il Foglio": "بالطبع، ذلك بشرط خلق ظروف للواردات البديلة".

وأضاف أن إيطاليا تحتاج إلى محطات لتكرير الغاز الطبيعي المسال والمصانع لإنتاج الطاقة من النفايات، موضحا: "(بشرط) أنه ستكون هناك استثمارات إلى موارد الطاقة المتجددة... وأنه سيتم على الأقل استئناف الأبحاث في مجال الطاقة النووية النظيفة. وفي هذه الحالة سنتمكن من التغلب على اعتمادنا على الغاز الروسي الذي يثير مشاكل واضحة لدينا".

المصدر: نوفوستي