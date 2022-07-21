"غازبروم" الروسية تزيد إمدادات الوقود الأزرق إلى إيطاليا

ستزيد شركة "غازبروم" الروسية إمدادات الغاز الطبيعي عبر مسار "السيل الشمالي-1" إلى مجموعة الطاقة الإيطالية "إيني"، وذلك بعد استئناف ضخ الغاز عبر هذا المسار.

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ووفقا لما ذكرته الشركة الإيطالية فإن الشركة الروسية ستزيد إمدادات الغاز من 21 مليونا إلى 36 مليون متر مكعب اعتبارا من اليوم الخميس.

وتم اليوم استئناف ضخ الغاز الطبيعي عبر مسار "السيل الشمالي-1"، بعد الانتهاء من أعمال صيانة خطط لها مسبقا. ووفقا لما ذكرته شركة "نورد ستريم" (Nord Stream AG) المسؤولة عن إدارة خط الأنابيب هذا فإنه يجري ضخ 40% من الاستطاعة الكلية لخط الأنابيب هذا.

وتوقف ضخ الغاز عبر المسار "السيل الشمالي-1" (أنبوب غاز بين روسيا وألمانيا تم مده عبر قاع بحر البلطيق) من 11 وحتى 21 يوليو الجاري وذلك بسبب أعمال صيانة دورية.

وعلى صعيد متصل، أفادت شركة "غازبروم" بأنها تواصل ضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بشكل اعتيادي ووفقا للأحجام المطلوبة، عند 42.2 مليون متر مكعب.

المصدر: نوفوستي