 
مباشر

انخفاض أسعار الغاز في أوروبا بعد إعلان عن "السيل الشمالي-1"

مال وأعمال

انخفاض أسعار الغاز في أوروبا بعد إعلان عن
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tgpe

انخفضت أسعار الغاز في أوروبا، في تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 6.5% بعد تقارير أفادت باستئناف ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا عبر خط الأنابيب "السيل الشمالي-1".

إقرأ المزيد
الشركة المشغلة لـ
الشركة المشغلة لـ"السيل الشمالي-1" تعلن بدء ضخ الغاز عبر خط الأنابيب بعد أعمال صيانة مجدولة

وبحلول الساعة 09:40 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للغاز لشهر أغسطس المقبل في مركز TTF في هولندا بنسبة 6.5%، إلى 1532 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وتم اليوم استئناف ضخ الغاز الطبيعي عبر مسار "السيل الشمالي-1"، بعد الانتهاء من أعمال صيانة خطط لها مسبقا. ووفقا لما ذكرته شركة "نورد ستريم" (Nord Stream AG) المسؤولة عن خط الأنابيب هذا فإنه يجري ضخ 40% من الاستطاعة الكلية لخط الأنابيب هذا.

وتوقف ضخ الغاز عبر المسار "السيل الشمالي-1" (أنبوب غاز بين روسيا وألمانيا تم مده عبر قاع بحر البلطيق) من 11 وحتى 21 يوليو الجاري وذلك بسبب أعمال صيانة دورية.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لافروف: المهام الجغرافية للعملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس تغيرت (مباشر)