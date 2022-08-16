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كابولوف: هناك خطر لظهور طائرات ومروحيات القوات الأفغانية السابقة في أوكرانيا

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كابولوف: هناك خطر لظهور طائرات ومروحيات القوات الأفغانية السابقة في أوكرانيا
Sputnik
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
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قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان ضمير كابولوف إن روسيا لا تريد أن تظهر في أوكرانيا نحو 100 طائرة ومروحية فر على متنها عسكريون أفغان قبل عام إلى أوزبكستان وطاجيكستان.

وأضاف كابولوف في حديث لوكالة "نوفوستي": "من المهم بالنسبة لنا ألا تظهر في أوكرانيا المروحيات والطائرات التي وصلت إلى أوزبكستان وطاجيكستان عندما فر القادة العسكريون والعسكريون الأفغان وقاموا بنقل عدة عشرات من المروحيات والطائرات: وخاصة نحو 60 طائرة ومروحية إلى طاجيكستان وما بين 40 و50 مروحية وطائرة في أوزبكستان".

وفي أغسطس الماضي بعد وصول حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان فر طيارو القوات الجوية الأفغانية وأقرباؤهم إلى أوزبكستان المجاورة على متن طائرات ومروحيات تابعة للقوات الجوية الأفغانية.

ونقلت وسائل إعلام محلية آنذاك عن مسؤولين أوزبك أن الجمهورية لا تنوي إعادة هذه المروحيات والطائرات إلى أفغانستان، إذ أنها ملكية أمريكية.

المصدر: نوفوستي

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