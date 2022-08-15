مرتزق بريطاني أسير في دونيتسك يكشف طريقا يسلكها المرتزقة للقدوم إلى أوكرانيا

كشف المرتزق البريطاني الأسير لدى دونيتسك ديلان هيلي الذي قاتل في صفوف التشكيلات المسلحة الأوكرانية عن الطريق الذي سلكه هو ومرتزقة آخرون قدموا من بريطانيا وأوروبا إلى أوكرانيا.

وقال هيلي خلال جلسة محاكمته في دونيتسك إنه "استقل أولا رحلة منتظمة من المملكة المتحدة إلى مدينة كراكوف البولندية، ثم استقل سيارة أجرة إلى مدينة برزيميسل".

وأضاف أنه "توجه من برزيميسل إلى مخيم اللاجئين الأوكرانيين الواقع على الحدود الأوكرانية البولندية".

وتابع أنه "التقى برجل يدعى ليو في مخيم اللاجئين دعاه إلى أوكرانيا".

وأشار إلى أن ليو "نقله وعدة أشخاص آخرين من الحدود إلى مدينة يامبول الأوكرانية".

ولفت إلى أنه "وقع عقد تعاون مع منظمة خيرية بريطانية غير حكومية تدعى "بريزيديوم نتوورك" وعمل فيها أثناء وجوده في أوكرانيا".

وتابع أنه "كان يعمل على نقل المرتزقة الأجانب على أراضي أوكرانيا".

وعقدت جلسة محكمة في دونيتسك ضد خمسة مرتزقة أجانب قاتلوا إلى جانب المسلحين الأوكرانيين في دونباس.

واتهم هيلي بارتكاب جريمة "المساعدة في تجنيد المرتزقة لاستخدامهم في نزاع مسلح".

المصدر: "نوفوستي"