واشنطن "قلقة" من محاكمة دونيتسك لـ 5 مرتزقة أجانب شاركوا بالقتال في أوكرانيا

أبدت وزارة الخارجية الأمريكية قلقها حيال البت من قبل المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية في قضية جنائية ضد سويدي وكرواتي و3 بريطانيين شاركوا بالقتال ضمن كتيبة آزوف المتطرفة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عبر منشور في تويتر: "نحن قلقون بشأن التقارير التي تفيد بأن السلطات في شرق أوكرانيا ستوجه تهما ضد مواطنيين من بريطانيا والسويد وكرواتيا.. روسيا وحلفاؤها ملزمون باحترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الحقوق والحماية الخاصة بأسرى الحرب".

We are concerned by reports of British, Swedish & Croatian nationals being charged by illegitimate authorities in eastern Ukraine. Russia and its proxies have an obligation to respect international humanitarian law, including the rights & protections afforded to prisoners of war. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 13, 2022

وستنظر المحكمة العليا في جمهورية دونيتسك الشعبية في قضية جنائية ضد السويدي جوستافسون ماتياس والكرواتي بريبج فيكوسلاف وثلاثة بريطانيين هم جون هاردينغ وديلان هيلي وأندرو هيل. كانوا جزءا من "آزوف" وتشكيلات مسلحة أخرى، تم أسرهم في ماريوبول، بما في ذلك في مصنع المعادن "آزوفستال".

المصدر: تاس