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واشنطن "قلقة" من محاكمة دونيتسك لـ 5 مرتزقة أجانب شاركوا بالقتال في أوكرانيا

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واشنطن
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أبدت وزارة الخارجية الأمريكية قلقها حيال البت من قبل المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية في قضية جنائية ضد سويدي وكرواتي و3 بريطانيين شاركوا بالقتال ضمن كتيبة آزوف المتطرفة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عبر منشور في تويتر: "نحن قلقون بشأن التقارير التي تفيد بأن السلطات في شرق أوكرانيا ستوجه تهما ضد مواطنيين من بريطانيا والسويد وكرواتيا.. روسيا وحلفاؤها ملزمون باحترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الحقوق والحماية الخاصة بأسرى الحرب".

وستنظر المحكمة العليا في جمهورية دونيتسك الشعبية في قضية جنائية ضد السويدي جوستافسون ماتياس والكرواتي بريبج فيكوسلاف وثلاثة بريطانيين هم جون هاردينغ وديلان هيلي وأندرو هيل. كانوا جزءا من "آزوف" وتشكيلات مسلحة أخرى، تم أسرهم في ماريوبول، بما في ذلك في مصنع المعادن "آزوفستال".

المصدر: تاس

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