لوغانسك تعلن عن تطورات إيجابية في منطقة أرتيموفسك وسوليدار وسفيرسك

قال أندريه ماروتشكو، أحد ضباط قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، إنه حدثت خلال العملية العسكرية الخاصة، عدة تطورات إيجابية في تجمع أرتيموفسك -سوليدار -سفيرسك.

وأضاف الضابط في حديث تلفزيوني اليوم: "هناك نجاحات كبيرة ملموسة، تدل على أنه يمكننا أن ننظر بتفاؤل إلى ما سيحدث في المستقبل".

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وتابع ماروتشكو: "تم في الوقت الراهن تحقيق عدة تطورات إيجابية في تجمع أرتيموفسك -سوليدار -سفيرسك. قبل كل شيء، أود أن أشير إلى أن وحداتنا دخلت بالفعل إلى أرتيموفسك من جهة الشمال الشرقي، وتمركزت هناك وتواصل تطوير هذا النجاح في عمق هذا المركز السكني".

ونوه الضابط بأن القوات المتحالفة، حققت أيضا تقدما كبيرا خلال اليوم الماضي في اتجاه سيفيرودونيتسك، وبات من الممكن الحديث عن اقترابها بشكل كبير من وسط مدينة سوليدار. فيما يتعلق بالمركز السكني سفيرسك، الوضع مختلف قليلا، حيث يوجد جنودنا الآن في مواقعهم المحتلة سابقا، وفي الوقت نفسه نحدد نقاط إطلاق النار من جانب العدو، ونقوم بشكل منهجي بتدمير قواته البشرية ومعداته".

المصدر: نوفوستي