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أسلحة تعود للناتو استولت عليها القوات الروسية بالقرب من خاركوف (فيديو)

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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لدفعة أخرى من الأسلحة الغربية التي تم الاستيلاء عليها من مواقع أوكرانية في المعارك بالقرب من خاركوف بجنوب أوكرانيا.

وجاء في بيان الوزارة: "من بين المعدات، هنالك قاذفات القنابل اليدوية المضادة للدبابات والمصنعة في بريطانيا والولايات المتحدة والسويد وبولندا، وأنظمة صواريخ جافلين وكارل غوستاف، وRPG-7 البولندية الصنع، بالإضافة إلى مدافع رشاشة ثقيلة وأسلحة صغيرة سوفيتية، خاصة رشاش DShK الثقيل".

وأوضح  الييان: "أثناء مسح المنطقة تم الاستيلاء على هذا المدفع الرشاش الذي يوضع على الدبابات. وعتاده من عيار 12.7 ملم، وقال أحد العناصر إنه عندما تم العثور عليه كان مجهزا بالكامل، بالإضافة لثلاث علب كاملة خراطيش خارقة للدروع عيار 12.7 ملم ،وعلى أحد صناديق الذخيرة رسمت جمجمة وصليب معقوف".

المصدر: نوفوستي

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