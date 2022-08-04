قتلى وجرحى جراء قصف القوات الأوكرانية وسط مدينة دونيتسك تزامنا مع مراسم تشييع العقيد أولغا كاتشورا

قتلت فتاة وأصيب آخرون بجروح بالقرب من فندق دونباس بالاس ومسرح الدراما جراء القصف الأوكراني لمنتصف مدينة دونيتسك، حيث كان من المقرر أن تبدأ مراسم تشييع العقيد أولغا كاتشورا.

وبحسب مصادر محلية، أطلقت القوات الأوكرانية الصواريخ باتجاه وسط المدينة وتصدت الدفاعات الجوية لأغلبها، باستثناء قذيفتين على الأقل سقطتا على الأقل أصابت مبنى المسرح. وتم إجلاء كل من حضر مراسم الوداع إلى الملاجئ.

وبحسب مراسل نوفوستي، لقيت فتاة واحدة على الأقل حتفها نتيجة قصف قرب فندق دونباس بالاس وسط وجود جرحى بحالات متفاوتة.

وأفاد شهود أن القذائف أصابت مبنيين سكنيين في شارع المسرح.

من جهته أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في JCCC بأن القوات الأوكرانية أطلقت خمس قذائف من عيار 155 ملم على دونيتسك وعشر قذائف 152 ملم على ياسينوفاتايا في 23 دقيقة.

وتجري اليوم مراسم وداع أولغا كاتشورا، المعروفة باسم كورسا، العقيد في الحرس وقائدة كتيبة مدفعية صاروخية. وكانت قد دربت مئات المقاتلين منذ 2014.

أعلن عمدة جورلوفكا إيفان بريخودكو وفاة كورسا في اليوم السابق. وبحسب قوله ، فقد أصيبت سيارة على الطريق السريع جورلوفكا - ياسينوفاتايا بإصابة مباشرة بقذيفة استهدفتها القوات الأوكرانية،.

المصدر: نوفوستي