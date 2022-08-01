"فاينانشيال تايمز": مخاوف في الغرب من أزمة بسبب العقوبات على النفط الروسي

قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن الغرب قرر الامتناع عن اتخاذ تدابير صارمة للحد من بيع النفط الروسي بسبب مخاوف من ارتفاع أسعار الوقود وانخفاض إمدادات الطاقة العالمية.

وأوضحت الصحيفة أن السياسيين الأوروبيين، قرروا تأجيل خطة منع موسكو من الوصول إلى سوق التأمين Lloyd's of London، وتم السماح ببعض الشحنات الدولية.

وذكرت المقالة، أن بريطانيا لم تنضم إلى الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على التأمين البحري للسفن التي تحمل النفط الروسي والذي تم الإعلان عنه في يونيو - وتنطبق إجراءاتها فقط على السفن التي تحمل موارد الطاقة من روسيا إلى المملكة المتحدة.

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ويشار إلى أن القيود الشاملة تثير مخاوف في الولايات المتحدة ، التي تثق في أن مثل هذه الإجراءات ستؤدي إلى قفزة حادة في أسعار النفط ونقص في المعروض منه في السوق.

ونوهت الصحيفة بأنه "في نهاية يوليو، أجرت بروكسل تغييرات على القيود المفروضة على الشركات الروسية المملوكة للدولة، معربة عن مخاوفها بشأن أمن الطاقة العالمي".

المصدر: نوفوستي