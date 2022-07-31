عقيد أمريكي يكشف ما الذي قد يكون "نهاية" لأوكرانيا

اعتبر العقيد المتقاعد من المخابرات الجوية الأمريكية جيه. ميرفي دونوفان أن خسارة أوديسا ستؤدي إلى هزيمة كييف في النزاع المسلح مع روسيا.

وأشار دونوفان في مقال نشر على موقع American Thinker، إلى أن أوديسا كانت منتجعا مهما منذ الحقبة السوفيتية "تربطه علاقات قوية بالنخب الروسية".

وتابع: "إذا وعندما تسقط أوديسا، فإنها قد تسقط، مثل خيرسون، بفعل "العمود الخامس"، وليس بالقتال".

وأضاف دونوفان: "وذلك ربما سيكون بمثابة نهاية اللعبة لأوكرانيا".

ولفت إلى أنه لا يزال أمام أوكرانيا، وكذلك أوروبا والولايات المتحدة، التي تواجه عاصفة سياسية واقتصادية ذات "أبعاد ملحمية"، أن تجتاز فصل الشتاء، وأضاف: "حتى الآن، الروس يربحون.. في الحقيقة، لا أحد يخوض الحرب والشتاء مثل الروس".

المصدر: American Thinker