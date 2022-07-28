موسكو تفند ادعاءات "سكاي نيوز" عن هجمات إلكترونية روسية على الناتو

وصفت الخارجية الروسية تقارير قناة "سكاي نيوز" البريطانية عن هجمات إلكترونية روسية مزعومة على دول الناتو، بأنها "تخمينات خرافية".

وقالت الوزارة: "بالإشارة إلى تقرير شركة أمريكية، يدعي المؤلفون بلا أساس أن البعثات الدبلوماسية للدول الغربية والتحالف "قد تعرضت للهجوم.. فهذه التخمينات الخرافية للصحفيين البريطانيين لا تصمد أمام التحقق الأولي من البيانات التي يستشهدون بها".

وأضافت: "حتى التقرير المريب الذي أشارت إليه شبكة "سكاي نيوز" كمصدر للمعلومات يتحدث عن عدد قليل من الهجمات الإلكترونية ضد دولة معينة من دول الناتو".

وأكدت أن بريطانيا اعترفت رسميا بأن المملكة المتحدة العضو في حلف الناتو لم تتعرض بعد للهجمات وليس لديها معلومات عن تهديدات محددة صادرة عن روسيا.

المصدر: تاس