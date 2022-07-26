بيسكوف يعلق على قرار الاتحاد الأوروبي بشأن عبور البضائع إلى كالينينغراد

وصف المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قرار المفوضية الأوروبية السماح بعبور البضائع إلى جيب كالينينغراد الروسي يأنه "خطوة على طريق التفكير العقلاني السليم".

وكانت السكك الحديدية الليتوانية قد استأنفت نقل البضائع الخاضعة للعقوبات من روسيا إلى كالينينغراد عبر ليتوانيا اعتبارا من 22 يوليو.

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وقال بيسكوف في تعليقه للصحفيين على موقف الغرب من روسيا: "دعونا نضع الأمر على هذا النحو، في المواقف ذات الأهمية الخاصة، نلمح بعض براعم التفكير العقلاني السليم تخترق ستار الحالة العاطفية غير الواعية السائدة".

وكانت السكك الحديدية الليتوانية قد أوقفت عبور عدد من البضائع التي تقع تحت عقوبات الاتحاد الأوروبي إلى منطقة كالينينغراد، حيث قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، حينذاك إن تصرف ليتوانيا يتسم بالعدوانية، ويتجاوز الخطوط غير الودية. وتم استدعاء سفير الاتحاد الأوروبي، ماركوس إيدير، إلى وزارة الخارجية الروسية، بينما طالب الجانب الروسي باستئناف العبور على الفور، وإلا سيستدعي ذلك التصرف إجراءات عقابية من الجانب الروسي.

من جانبها، نفت السلطات الليتوانية انتهاك اتفاقية العبور، وزعمت أنها تلتزم فقط بعقوبات الاتحاد الأوروبي، إلا أن المفوضية الأوروبية، في نهاية المطاف، نشرت توضيحات بشأن العقوبات المفروضة على روسيا، والتي بموجبها يسمح بعبور السكك الحديدية إلى كالينينغراد من المدن الروسية الأخرى، وفقا لعدد من الشروط. حيث قالت المفوضية إن عبور البضائع الروسية الخاضعة للعقوبات محظور فقط عن طريق البر، بينما يسمح بالمرور عبر السكك الحديدية، مع مراعاة المراقبة اللازمة.

المصدر: نوفوستي