وزارة الدفاع الروسية: مركز التنسيق المشترك لتصدير الحبوب الأوكرانية يبدأ عمله في إسطنبول

صرحت وزارة الدفاع الروسية بأن مركز التنسيق المشترك، وفقا لبنود "مبادرة التفاهم للنقل الآمن للحبوب من موانئ أوكرانيا" سيبدأ عمله في صيغته الرباعية اليوم.

وتابعت الوزارة أن الوفد الروسي سيضم مجموعة من الخبراء الروس، يصلون إلى إسطنبول اليوم، حيث يترأس الوفد الروسي الأدميرال، إدوارد لويك.

إقرأ المزيد

وسوف تكون المهمة الرئيسية للمختصين الروس في مركز التنسيق المشترك هي حل جميع المشكلات اللازمة لدخول المبادرة على الفور مرحلة التنفيذ العملي، حيث تخضع أنشطة الممثلين الروس في المركز لمراقبة خاصة من وزارة الدفاع الروسية.

من جانبها صرحت وزارة الدفاع التركية بأن حفل افتتاح مركز التنسيق المشترك لتصدير الحبوب في إسطنبول سيعقد يوم غد الأربعاء، 27 يوليو.

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد وقع على وثيقتين في إسطنبول بهدف حل مشكلات إمدادات الغذاء والأسمدة للأسواق العالمية، وبحسب الاتفاقية الموقعة بين روسيا وتركيا وممثلي الأمم المتحدة أوكرانيا، سيقوم ممثلي المركز التنسيق الرباعي المشترك بتفتيش السفن المشاركة في تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية، من أجل منع نقل الأسلحة والذخيرة، ولاستبعاد الاستفزازات.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية