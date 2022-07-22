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شويغو: تفتيش سفن المنتجات الزراعية الأوكرانية عند الدخول والخروج من البحر الأسود

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شويغو: تفتيش سفن المنتجات الزراعية الأوكرانية عند الدخول والخروج من البحر الأسود
Sputnik
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أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن تفتيش السفن المشاركة في تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية سيتم عند الدخول والخروج من البحر الأسود.

وأشار شويغو إلى أنه قد تم التوقيع اليوم على وثيقتين في إسطنبول بهدف حل مشاكل إمدادات الغذاء والأسمدة للأسواق العالمية.

وتابع: " تنص الوثيقة الأولى، المذكرة، على إشراك الأمم المتحدة بإزالة القيود المختلفة على تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية".

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وأردف: تحدد الوثيقة الثانية على خوارزمية تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية من موانئ البحر الأسود التي تسيطر عليها أوكرانيا. وتستند إلى الخوارزمية التي اقترحتها روسيا، بما في ذلك الممر الإنساني البحري، والذي يمكن للسفن التجارية من خلاله العبور بأمان من وإلى موانئ البحر الأسود التي تسيطر عليها أوكرانيا.

وأضاف أنه بحسب الاتفاقية الموقعة بين روسيا وتركيا وممثلي الأمم المتحدة وأوكرانيا، سيتم إنشاء مركز تنسيق رباعي مشترك في إسطنبول. وسيقوم ممثلو المركز بتفتيش السفن المشاركة في تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية من أجل منع نقل الأسلحة والذخيرة، وكذلك استبعاد الاستفزازات.

واكد أنه يجب على كييف أن توفر الأمن في المياه الإقليمية الأوكرانية، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالألغام.

وشدد وزير الدفاع الروسي على أن توقيع هذه الوثيقة أصبح ممكنا بفضل وساطة تركيا والأمم المتحدة.

وختم شويغو: "نتوقع أن يصبح التنفيذ المسؤول للتدابير المذكورة في الوثائق مساهمة عملية في حل مشاكل الأمن الغذائي العالمي".

المصدر: RT

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