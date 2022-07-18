أوكرانيا قصفت جمهورية دونيتسك بحوالي 51 ألف قذيفة خلال 152 يوما

قالت قيادة قوات دونيتسك الشعبية، إنه تم منذ بدء التصعيد قبل 152 يوما، تم تسجيل 6089 عملية قصف ناري من جانب الفصائل الأوكرانية لأراضي الجمهورية.

وخلال ذلك استهدفت القوات الأوكرانية، مختلف المراكز السكنية في الجمهورية بـ50960 قطعة ذخيرة من مختلف العيارات.

ومن بين ما استخدمته القوات الأوكرانية خلال قصفها، 31 صاروخا من طراز "توشكا-أو"، و 14 قذيفة صاروخية من طراز"سميرتش"، و 151 قذيفة صاروخية من طراز "أورغان"، و 9016 قذيفة صاروخية من طراز "غراد".

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وتسبب القصف الأوكراني خلال الفترة المذكورة، بمقتل 257 شخصا من المدنيين بما في ذلك 16 طفلا. وفي منطقة تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، أصيب بجروح مختلفة الخطورة 1207 من المواطنين المدنيين بما في ذلك 93 طفلا.

وبشكل إجمالي، تعرض للإصابة في الأراضي المحررة بالجمهورية 1494 مدنيا بما في ذلك 83 طفلا.

المصدر: نوفوستي