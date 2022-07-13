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لوغانسك: القوات الأوكرانية وجهت ضربة قوية لوحدة الدفاع الجوي العسكرية في الجمهورية

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لوغانسك: القوات الأوكرانية وجهت ضربة قوية لوحدة الدفاع الجوي العسكرية في الجمهورية
Sputnik
القصف الأوكراني على دونباس
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أعلنت قوات جمهورية لوغانسك أن القوات الاوكرانية وجهت ضربة قوية لوحدة الدفاع الجوي العسكرية في الجمهورية.

وقال أندري ماروتشكو الضابط في قوات لوغانسك على قناته عبر "تيليغرام" إن "التشكيلات المسلحة الأوكرانية استهدفت الوحدة العسكرية الجوية بضربة قوية".

وأشار إلى أنه "تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة المدنيين".

وأضاف أن "التشكيلات المسلحة الأوكرانية حاولت مرارا وتكرارا ضرب البنية التحتية المدنية الحيوية في لوغانسك".

المصدر: "نوفوستي" 

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