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سائقو سيارات الأجرة الإيطاليون يقتحمون باحة البرلمان في روما

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سائقو سيارات الأجرة الإيطاليون يقتحمون باحة البرلمان في روما
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اقتحمت حشود من سائقي سيارات الأجرة الإيطاليين بوابة مبنى البرلمان في العاصمة روما، فيما تصدت حراسات المبنى والشرطة لهم لمنعهم من الدخول.

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وفي التفاصيل اقتحم العشرات من سائقي التاكسي الإيطاليين الحواجز ودخلوا إلى باحة البرلمان في حين لاحقهم رجال الشرطة بالهراوات لمنعهم.

وحصلت مشادات بين السائقين ورجال الشرطة، وتعالت هتافات المحتجين بعد أن نجحت الشرطة في حصارهم ومنعهم من التقدم.

وكان سائقو سيارات الأجرة في إيطاليا قد أضربوا عن العمل يوم الأربعاء، وتجمعوا في ساحة رئيسة بالعاصمة روما للتعبير عن احتجاجهم على سوء أوضاعهم.

السائقون الإيطاليون العاملون على سيارات الأجرة احتشدوا في ساحة بيازا ديلا ريبوبليكا، مطالبين الحكومة بحماية قطاعهم من الشركات العابرة للحدود وشركات النقل غير القانونية.

وفي ساحة واسعة غير بعيد عن محطة روما تيرميني الرئيسة، حمل المحتجون الذين أتوا من مناطق مختلفة، لافتات كتب عليها: "لا للشركات متعددة الجنسيات".

 وشاركت في هذا الاحتجاج في العاصمة روما، نقابات عمالية مختلفة ساندت الإضراب، إضافة إلى جمعيات من مدن مختلفة مثل فلورنسا وباري وأوربينو وغيرها.

المصدر: نوفوستي

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