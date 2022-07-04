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إيطاليا تعلن حالة الطوارئ في خمس مناطق جراء الجفاف

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إيطاليا تعلن حالة الطوارئ في خمس مناطق جراء الجفاف
AFP
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أعلنت الحكومة الإيطالية اليوم الاثنين حالة الطوارئ في معظم مناطق الشمال التي تعاني من الجفاف، ورصدت 36.5 مليون يورو لغوث سكان المناطق الزراعية.

وأعلنت حالة الطوارئ في 5 مناطق هي: إميليا رومانيا وفريولي فينيتسيا جوليا ولومباردي وبيدمونت وفينيتو، مما يعكس الجفاف في نهر بو وأحواض جبال الألب الشرقية.

هذا ووضعت بعض المدن والبلدات في الشمال، قيودا على استخدام المياه من قبل المواطنين، فيما بدأ الجفاف يؤثر أيضا على جنوب ووسط إيطاليا.

وسجل نهر بو أطول أنهار إيطاليا والذي يعد مصدرا حيويا لمياه الري أدنى مستوياته منذ 70 عاما.

وفي قرار استثنائي للسلطات الإيطالية لمواجهة واحدة من أسوأ موجات الجفاف باتت نوافير ميلانو التاريخية دون ماء بعد أن أصدر عمدة ميلانو أوامر بإغلاق النوافير العامة والحد من استخدام رشاشات المياه.

المصدر: "بلومبيرغ"

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