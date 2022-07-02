قطر سفينة "ساراتوف" من ميناء بيرديانسك جنوب أوكرانيا

أعلن فلاديمير روجوف عضو الإدارة العسكرية المدنية في مدينة بيرديانسك جنوب أوكرانيا التي حررها الجيش الروسي، أنه تقرر قطر سفينة الإنزال "ساراتوف" من ميناء المدينة لحوض كيرتش للصيانة.

وقال: "قرر طاقم السفينة إخلاءها وإغراقها بعد حريق اندلع على متنها إثر تعرضها لصاروخ أطلقته قوات كييف، وذلك لمنع انفجار الذخيرة التي على متنها، حيث تم بعد ذلك انتشالها وحالتها أفضل بكثير مما تبثه مواقع الدعاية المغرضة".

وعلى صعيد آخر، ذكر يفغيني باليتسكي رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمقاطعة زابوروجيا أن "أول سفينة تجارية تحمل 7 آلاف طن من الحبوب مصدرة للدول الصديقة غادرت ميناء بيرديانسك".

وأضاف أن "قوات أسطول البحر الأسود الروسي تشرف على إزالة الألغام من الميناء، وترافق السفينة لضمان سلامتها".

المصدر: RT + "نوفوستي" + "تاس"