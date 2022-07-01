المحكمة العليا في دونيتسك تتسلم استئناف المرتزق المغربي المحكوم بالإعدام

أعلنت المحكمة العليا في جمهورية دونيتسك الشعبية تسلمها استئنافا بالنقض رفعه دفاع المرتزق المغربي سعدون إبراهيم، المحكوم بالإعدام بعد وقوعه في أسر القوات الروسية في الجمهورية.

وفي وقت سابق، كشفت المحكمة العليا عن تلقيها استئنافا بالنقض من الدفاع عن المرتزق شون بينر المحكوم عليه بالإعدام.

وقالت الخدمة الصحفية للمحكمة لوكالة "نوفوستي"يوم الجمعة: "اليوم، تلقت غرفة الاستئناف بالمحكمة العليا استئنافا بالنقض من محامي سعدون إبراهيم لتغيير الحكم".

وفي منتصف أبريل، استسلم المواطنان البريطانيان أيدن أسلين وشون بينر، وكذلك المواطن المغربي سعدون إبراهيم، في ماريوبول. وفي 9 يونيو، حكمت المحكمة العليا في جمهورية دونيتسك الشعبية عليهم بالإعدام رميا بالرصاص. واعترف الثلاثة بأنهم مذنبون في العدوان المسلح الذي شنته أوكرانيا بهدف الاستيلاء على السلطة في الجمهورية. كما أقر أسلين بأنه مذنب بموجب المادة "خوض تدريب من أجل القيام بأنشطة إرهابية".

المصدر: نوفوستي