في زلة لسان جديدة.. بايدن يعتزم حماية الأوكرانيين من الأوكرانيين أنفسهم

وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في زلة لسان جديدة خلال مؤتمر صحفي عقب قمة الناتو، معربا عن نيته حماية الأوكرانيين من أنفسهم.

وقال بايدن: "سنكون مع الأوكرانيين للتأكد من أن الأوكرانيين لن يهزموهم. أعني أن الروس لن ينتصروا".

كما خلط بايدن بين السويد وسويسرا في حديثه في المؤتمر، إذ رحب بضم فنلندا وسويسرا إلى الحلف، ليتدارك نفسه، ويصحح اسم الدولة الخطأ بسرعة ويقول إنه يقصد السويد.

وفي وقت سابق في قمة الناتو الجارية في مدريد، ألقى بايدن خطابا صدم فيه المستمعين، إذ قال: "خلاصة القول إن الحلف يهدد موقعه.. يتعامل مع التهديدات ويقوي موقفه ضد التهديدات من الشرق والتحديات من الجنوب"، بمعنى أن الحلف يهدد نفسه.

المصدر: RT