كييف تفرض عقوبات على أكثر من 12 ألف روسي

أعلن متحدث الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيقولينكو، أن الحكومة أعدت قائمة بأكثر من 12 ألف مواطن روسي ستشملهم العقوبات الأوكرانية ضد روسيا.

وقال: "ستواصل أوكرانيا السعي إلى فرض عقوبات على البطريرك كيريل والروس الآخرين الذين يقوضون الأمن القومي.. بشكل عام، أعد الجانب الأوكراني قائمة عقوبات تضم أكثر من 12 ألفا من الأثرياء والمسؤولين والدعائيين الروس".

وأضاف: "نعمل مع شركائنا بشأن آلية تعطي الأولوية لتطبيق العقوبات الشخصية ضد أولئك الذين يساهمون أو يشاركون في العدوان الروسي"، ولم يذكر نيكولينكو أي أسماء من القائمة.

وفرضت أوكرانيا بشكل متكرر عقوبات على الروس، ولاسيما ضد الفنانين والشخصيات الثقافية.

المصدر: "تاس"