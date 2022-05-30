زيلينسكي ينتقد الاتحاد الأوروبي

انتقد رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، الاتحاد الأوروبي بسبب عدم اعتماده الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا.

وقال زيلينسكي مخاطبا رؤساء دول وحكومات دول الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين: "تم تطبيق الحزمة الخامسة من العقوبات في 8 أبريل، ومر 52 يوما منذ ذلك الحين". معتبرا أن هناك حاجة لإحراز تقدم في العقوبات "لإجبار روسيا على السعي لتحقيق السلام مع أوكرانيا".

كما أكد مجددا أنه "لا يمكن أن يكون هناك تنازلات على حساب سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".

ولم تتوصل دول الاتحاد الأوروبي منذ قرابة الشهر إلى حل وسط بشأن الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، والتي وفقا للمفوضية الأوروبية، يجب أن تشمل حظرا على النفط. ويُقترح فرض حظر على استيراد النفط الخام من روسيا اعتبارا من عام 2023.

وتعارض هنغاريا هذه الإجراءات، ويدعم موقفها عدد من الدول الأخرى التي تعتقد أن الضرر الناجم عن اعتماد تدابير تقييدية سيكون كارثيا على الاقتصاد الأوروبي.

ومن أجل الحصول على موافقة هنغاريا، قررت المفوضية الأوروبية تخفيف موقفها، معلنة أنه لن يكون هناك حظر على إمدادات النفط التي تتلقاها بودابست من روسيا.

المصدر: تاس