القضاء المكسيكي يعلق العمل في "قطار المايا" بصورة دائمة

علق القضاء المكسيكي، العمل بصورة دائمة في "قطار المايا"، وهو مشروع عام ضخم بقيمة 10 مليارات دولار يربط بين بلايا ديل كارمن وتولوم.

وأعلن أحد قضاة يوكاتان عن "التعليق الدائم" للعمل على هذا الخط الممتد على 60 كيلومترا، من مسافة إجمالية تبلغ 1500 كيلومتر، على الساحل الكاريبي جنوب كانكون، وهي منطقة تجذب عشرات الآلاف من الأميركيين والأوروبيين.

واعتبر القاضي أن السلطات المكسيكية لم تحترم إجراءات تقييم الأثر البيئي قبل إطلاق الأشغال في المشروع، بحسب بيان صحافي صادر عن جمعية الدفاع من أجل "بيئة صحية".

واعتمادا على "المبدأ الوقائي"، اعتبر القضاء أن هناك "خطرا داهما" من أن يؤدي تنفيذ العمل إلى "ضرر لا رجوع فيه"، وفق الجمعية.

وكان القضاء المكسيكي قد أعلن تعليق العمل مؤقتا في المشروع في 19 أبريل الماضي.

وفي بداية المشروع، وصف الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، خصومه بأنهم "مدافعون زائفون عن البيئة" يعملون لحساب الولايات المتحدة أو معارضيه.

ويرى الرئيس المكسيكي أن مشروع القطار السياحي هذا سيسمح بتطوير شبه جزيرة يوكاتان.

المصدر: أ ف ب