أوكرانيا.. المدعية العامة في كييف لا تستبعد إمكانية إجراء عملية تبادل لعسكري روسي

أكدت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا، الثلاثاء، إمكانية إجراء عملية تبادل للجندي الروسي فاديم شيشيمارين، والذي حكم عليه في كييف بالسجن مدى الحياة.

وقالت: "قد يكون السيناريو الخاص بنا لتطوير الأحداث مختلفا.. لقد قلت إنه يمكن تبادله كشخص بعد صدور حكم قضائي".

وأضافت: "من الناحية الفنية، هذا ممكن.. لا أريد الخوض في تفاصيل عمليات التبادل، هذه هي السياسة والدبلوماسية".

وقالت المحكمة في قرارها أمس الاثنين، إن الجندي، يعتبر "مدانا بارتكاب جريمة منصوص عليها في الجزء الثاني من المادة 438 من القانون الجنائي الأوكراني ويحكم عليه بالسجن مدى الحياة".

وحسبما نقلت وسائل إعلام عن قاعة المحكمة، اعترف شيشيمارين بذنبه وأعرب عن ندمه على فعلته.

من جانبه، أكد محامي الجندي الروسي، بعد جلسة المحكمة أنه يعتزم تقديم طلب استئناف ضد الحكم.

وهذه هي المرة الأولى التي تدين فيها محكمة أوكرانية جنديا روسيا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في 24 فبراير الماضي.

المصدر: "سبوتنيك" + وكالات