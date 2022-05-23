محكمة أوكرانية تقضي بالسجن مدى الحياة على جندي روسي متهم "بمخالفة قانون وأعراف الحرب"

حكم القضاء الأوكراني، اليوم الاثنين، بالسجن مدى الحياة على الجندي الروسي فاديم شيشيمارين (21 عاما)، المتهم "بانتهاك لقانون وأعراف الحرب ينطوي على القتل عمدا".

وقالت المحكمة في قرارها إن الجندي، يعتبر "مدانا بارتكاب جريمة منصوص عليها في الجزء الثاني من المادة 438 من القانون الجنائي الأوكراني ويحكم عليه بالسجن مدى الحياة".

وحسبما نقلت وسائل إعلام عن قاعة المحكمة، اعترف شيشيمارين بذنبه وأعرب عن ندمه على فعلته.

من جانبه، أكد محامي الجندي الروسي، بعد جلسة المحكمة أنه يعتزم تقديم طلب استئناف ضد الحكم.

وهذه هي المرة الأولى التي تدين فيها محكمة أوكرانية جنديا روسيا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في 24 فبراير الماضي.

وكانت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا قالت إن شيشيمارين متهم بقتل مدني في مقاطعة سومي بشمال البلاد أواخر فبراير.

وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف تعليقا على محاكمة شيشيمارين، إن روسيا ليس لديها الكثير من الإمكانات للدفاع عن الجندي في المكان في أوكرانيا، لكن سيتم اتخاذ إجراءات "عبر قنوات أخرى".

المصدر: وكالات