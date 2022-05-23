أردوغان: سنبدأ الاستعدادات لإرسال مواطن تركي إلى محطة الفضاء الدولية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، عن البدء بشكل رسمي بمرحلة إرسال مواطن تركي إلى محطة الفضاء الدولية، عقب اجتماع الحكومة بخصوص برنامج تركيا الوطني للفضاء.

وقال: "أنشأنا موقعا إلكترونيا من أجل طلبات التقديم للبرنامج، وسيتم قبل طلبات كافة المواطنين ممن يستوفون الشروط المطلوبة ولم يصلوا إلى سن الـ45 عاما".

وأضاف: "ضمن إطار برنامجنا الوطني للفضاء سنبدأ رسميا بإرسال مواطن تركي إلى محطة الفضاء الدولية.. في نهاية تدريبهم، سيتم إرسال واحد من المرشحين إلى محطة الفضاء الدولية عام 2023، من أجل المهمة التاريخية التي كلف بها".

وتابع: "كنت قد أعلنت الأهداف العشرة الطموحة الواقعية التي حددناها لحماية حقوق بلدنا ومصالحه في الفضاء، وبما يليق بتركيا وحضارتنا".

واستعرض أردوغان في فبراير الماضي، 10 أهداف لبرنامج الفضاء التركي، خلال حفل تعريفي بالبرنامج بأنقرة، من أبرزها إرسال مركبة للقمر بحلول 2023، وتأسيس ميناء فضائي "موقع لإطلاق واستقبال المركبات الفضائية"، وإنشاء منطقة لتطوير تقنيات الفضاء.

ولفت الرئيس التركي إلى أن "بلاده تتقدم خطوة بخطوة في مجموعة واسعة من الأهداف منها الوصول إلى القمر وإنشاء نظام بيئي للفضاء، وإقامة شراكات دولية دائمة إلى تنمية الموارد البشرية".

وأوضح:" نعمل في تركيا على تأهيل الموارد البشرية اللازمة لترسيخ استقلالنا التكنولوجي، وبناء البنية التحتية والفوقية، وزيادة الوعي في هذا المجال".

وشدد أردوغان، على "الحاجة إلى الحصول على الحصة التي تستحقها تركيا من الخبرات المكتسبة في مجال الفضاء كي تكون رائدة في مجال التكنولوجيا، وأن كل هدف ستحققه تركيا في نطاق برنامج الفضاء الوطني سيكون بمثابة نجاح للبلاد في القرن الجديد".

المصدر: "الأناضول"