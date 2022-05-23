الدفاع الروسية: قوات أوكرانية لغمت جسورا في سومي لاتهام القوات الروسية بتدميرها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن متطرفين أوكرانيين لغموا جسورا تصل بين ضفتي نهري سيم وليوبكا في منطقة سومي لاتهام الجيش الروسي بشن ضربات على البنية التحتية المدنية.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف: "قام النازيون الأوكرانيون الجدد بتلغيم جسور على نهري سيم وليوبكا في بوتيفل بمنطقة سومي، والتي يخططون لتفجيرها واتهام القوات المسلحة الروسية بشن ضربات عشوائية مفترضة على البنية التحتية المدنية الحيوية، وفقا لسيناريو تم وضعه".

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وشدد الجنرال على أن هذه الحقائق تظهر مرة أخرى تجاهل السلطات الأوكرانية الكامل لقواعد الأخلاق والقانون الإنساني الدولي. كل هذا يحدث بموافقة ضمنية من الغرب، والذي لا يزال يغض الطرف عن جرائم الحرب العديدة التي يرتكبها نظام كييف.

وأكد ميزينتسيف على حقيقة أنه أثناء تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة، تعاملت القوات المسلحة الروسية مع السكان المحليين بشكل إنساني ولم تضرب البنى التحتية المدنية للبلاد، على عكس الجماعات المسلحة الأوكرانية.

المصدر: تاس