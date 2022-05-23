الدفاع الروسية: الأوكرانيون يفخخون حاويات كيميائية خطرة في مصنع للغازات النادرة

كشف ميخائيل ميزينتسيف عن نشر القوات الأوكرانية راجمات صواريخ في مبنى ومستودعات مصنع ليسيتشانسكي للغازات النادرة، حيث تم تفخيخ حاويات تحتوي على مواد كيميائية خطرة.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي يوم الاثنين: "في ليسيتشانسك، بجمهورية لوغانسك الشعبية، في مبنى ومستودعات لمصنع غازات نادرة، نشرت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية راجمات صواريخ، وحاويات ملغومة بمواد خطرة كيميائيا، ويتم احتجاز العاملين في المصنع والسكان المحليين بالقوة".

وأكد المسؤول الروسي أنه في الوقت نفسه، يطلق القوميون النار بشكل منهجي على مواقع القوات المسلحة الروسية وتشكيلات جمهورية لوغانسك الشعبية من راجمات الصواريخ، من أجل دفعهم إلى الرد بهدف اتهامهم بقتل المدنيين والتسبب بكارثة كيميائية في المدينة".

كما أوضح ميزينتسيف أنه في مدينة غورسكويه بجمهورية لوغانسك الشعبية، في الطوابق السفلية والعليا من المباني السكنية على طول شارع غاغارين، قام القوميون الأوكرانيون بتجهيز مواقع إطلاق نار ومستودعات ذخيرة، في حين يتم منع السكان المحليين من مغادرة شققهم، ويتم قمع جميع محاولات المواطنين للإخلاء إلى مناطق آمنة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية