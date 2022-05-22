انتصارها مسألة وقت.. قديروف يتحدث عن نجاحات القوات الشيشانية في لوغانسك

أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، أن تقدم المقاتلين الشيشان في جمهورية لوغانسك الشعبية يسير بنجاح، على الرغم من المقاومة الشرسة للعدو.

ونشر قديروف عبر قناته على "تيليغرام" لقطات من عمليات تطهير، تحدث فيها قادة الوحدات عن تفاصيل العملية الخاصة وأساليب القتال والأسلحة التي يستخدمها العدو.

وكتب قديروف "على الرغم من المقاومة الشرسة، فإن تقدم مقاتلينا يسير بنجاح. ويتجلى ذلك بوضوح في المناطق السكنية الواقعة بالقرب من مدينة بوباسنايا. وهنا حطم العسكريون الشيشان العدو إلى فتات". وأضاف أنه تم إرسال "الوحدات الأكثر جاهزية للقتال" إلى جمهورية لوغانسك الشعبية، مؤكدا أن نجاحها "مسألة وقت".

المصدر: نوفوستي