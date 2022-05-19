قديروف ينشر فيديو مع غنائم القوات الخاصة الشيشانية في أوكرانيا

نشر رئيس الشيشان رمضان قديروف، مقطع فيديو يظهر فيه مساعده أبتي علاء الدينوف، وهو يعرض مقاتلي قوات "أحمد" الخاصة وغنائمهم من "قطاع واحد من الجبهة" بجمهورية لوغانسك.

وأضاف قديروف في تعليقه على الفيديو: "أخذنا كغنائم من أيدي أنصار بانديرا، ناقلة جند قتالية وكذلك كمية كبيرة من الأسلحة النارية الفردية وطلقات قاذفات قنابل يدوية، وكذلك مدفع هاون، وصناديق ذخيرة ، قاذفات قنابل يدوية أوروبية الصنع تستخدم لمرة واحدة، تم تسليمها على ما يبدو إلى المجرمين على شكل مساعدات إنسانية".

وأشار قديروف، إلى أنه يسر المقاتلين الشيشان استخدام "المساعدة العسكرية من بايدن وشركاه" ضد المجرمين الأوكرانيين.

المصدر: نوفوستي