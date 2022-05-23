سياسي إيطالي: لا لاستخدام السلاح المرسل إلى أوكرانيا لشن هجوم داخل روسيا

أكد المنسق الوطني لحزب "إيطاليا إلى الأمام"، أنطونيو تاياني أن "الحزب الذي أسسه ويقوده رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني، صوت في البرلمان لصالح إرسال أسلحة دفاعية لأوكرانيا".

وقال الرئيس الأسبق للبرلمان الأوروبي في مقابلة بمقر مجموعة (آدنكرونوس)، إن "استخدام السلاح داخل الحدود الأوكرانية شيء، وشن الحرب على الأراضي الروسية شيء آخر.. حتى الأمريكيون لم يرغبوا في منطقة حظر طيران فوق أجواء أوكرانيا".

ودافع تاياني عن برلسكوني، على خلفية تصريحات للأخير حول "الحرب"، والتي اعتبرها بعض أعضاء حزبه مثيرة للجدل، وقال: "برلسكوني كان واضحا على الدوام.. إنه رجل سلام وهذا هو هدفه الرئيسي.. أنه يريد أن يجلس الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى طاولة المفاوضات".

وأضاف: "نحن أوروبيو وأطلسيو الانتماء، لكن القول بوجوب تجنب التصعيد لا يعني أننا قد غيرنا موقفنا. دعوة برلسكوني لتجنب رفع النبرة لا يعني أننا إلى جانب الروس، بل إلى جانب السلام".

وانتقد برلسكوني مؤخرا، العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا، وقال إن "إرسال أسلحة إلى أوكرانيا يعني أن أننا جزء من الحرب".

وأضاف: "إذا كان علينا أرسال أسلحة، فمن الأفضل عدم الترويج لذلك كثيرا كي نتمكن من العمل على وقف إطلاق النار وبدء محادثات سلام مع روسيا".

المصدر: "آكي"