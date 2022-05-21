إيطاليا.. انتقادات لبرلسكوني من حزبه بشأن تصريحات حول أوكرانيا

تعرض رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، الزعيم الدائم لحزب "إيطاليا إلى الأمام"، لانتقادات من قبل ممثلي حزبه بسبب بيان حول تسوية محتملة للأزمة في أوكرانيا.

ونقلت وكالة "أنسا" عن وزيرة الشؤون الإقليمية مارياستيلا جيلميني، والمتحدثة البارزة باسم الحزب، قولها، إن "تصريحات زعيم الحزب تشير إلى أن مواقفه غامضة".

وأضافت: "لا يمكن لإيطاليا أن تكون رخوة القلب، خاصة من خلال خطأ.. تؤكد كلمات برلسكوني، للأسف، غموض المواقف. آمل أن يظهر موقفا حازما لصالح أوكرانيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والغرب".

وأقترح برلسكوني أثناء وجوده في نابولي في وقت سابق، أن "على الاتحاد الأوروبي مساعدة الأوكرانيين على قبول شروط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتحقيق السلام في أقرب وقت ممكن"، مشيرا إلى أن "إرسال أسلحة إلى كييف يعني المشاركة في حرب يجب وقفها، لذا من الأفضل عدم الحديث عن الأسلحة".

وانتقد رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، بريطانيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو" لتصريحاتهما التي لا تفضي إلى السلام.

وأصدر ممثلوه بيانا، أشار فيه برلسكوني، إلى أن "موقف الحزب وموقفه الشخصي من توريد الأسلحة لا يتغير ويتوافق مع مواقف حزب الشعب الأوروبي وأوروبا وحلف شمال الأطلسي".

المصدر: "تاس" + "إنسا" الإيطالية