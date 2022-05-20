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برلسكوني: على أوروبا إقناع أوكرانيا بقبول شروط روسيا

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برلسكوني: على أوروبا إقناع أوكرانيا بقبول شروط روسيا
Globallookpress
سيلفيو برلوسكوني
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قال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، سيلفيو برلسكوني، إنه يجب على أوروبا إقناع السلطات الأوكرانية بقبول المطالب الروسية لحل النزاع.

وتابع زعيم حزب "إلى الأمام إيطاليا" في كلمة له بمدينة نابولي "يجب تحقيق السلام في أسرع وقت ممكن. أعتقد أن أوروبا الموحدة يجب أن تقدم اقتراح سلام في محاولة لدفع الأوكرانيين لقبول شروط بوتين".

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وأضاف برلسكوني، بحسب وكالة Askanews الإخبارية أن: "إرسال أسلحة إلى أوكرانيا يجعل إيطاليا شريكة في الصراع.. إذا كان علينا إرسال أسلحة، فمن الأفضل عدم الإعلان عنها بهذه الطريقة".

وفي وقت سابق أكد برلسكوني أنه "لا يوجد قادة في أوروبا ولا في العالم" يمكنهم التفاوض مع روسيا حول الوضع في أوكرانيا.

المصدر: وكالة Askanews الإخبارية

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