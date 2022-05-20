نائب وزير خارجية إيطاليا: لدينا خطة سلام لأوكرانيا

قال نائب وزير خارجية إيطاليا مانليو دي ستيفانو، إن رئيسه المباشر- وزير الخارجية لويجي دي مايو، قدم خطة سلام لأوكرانيا إلى الأمم المتحدة .

وذكر أن الخطة تتطلب مشاركة مختلف البلدان والمنظمات، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة نفسها.

ووفقا له، من الواضح للجميع أن حل الأزمة في أوكرانيا "لا يمكن أن يتم إلا من خلال إجراءات دبلوماسية حاسمة، ولكنها يجب أن تكون منسقة ومشتركة على المستوى الدولي".

وتابع نائب الوزير: "على أساس هذا الفهم بالذات، قام الوزير لويجي دي مايو، بالتعاون الوثيق مع الحكومة، بصياغة خطة السلام، التي عرضت في نيويورك في محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش".

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يوم أمس، كتبت صحيفة "لا ريبوبليكا" أن وزير الخارجية الإيطالي قدم خطة سلام من أربع نقاط لأوكرانيا إلى الأمم المتحدة، وهي تتضمن وقف إطلاق النار، وحياد أوكرانيا، وتوفير ضمانات سياسية دولية تتعلق بعملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ووضع اتفاقية ثنائية بين كييف وموسكو بشأن القضايا الإقليمية، ولا سيما بشأن المناطق المتنازع عليها في شبه جزيرة القرم ودونباس، فضلا عن توقيع اتفاقية جديدة متعددة الأطراف بشأن إعادة تنظيم الموازنات الدولية، بدءا بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا.

المصدر: نوفوستي