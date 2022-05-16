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تعرض مجموعة من الصحفيين الروس للقصف بمنطقة لوغانسك

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تعرض مجموعة من الصحفيين الروس للقصف بمنطقة لوغانسك
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أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن المتحدث باسم قوات جمهورية لوغانسك الشعبية إيفان فيليبونينكو ومجموعة من الصحفيين الروس تعرضوا للقصف في منطقة لوغانسك.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن فيليبونينكو قوله إن فريق التصوير للمكتب الصحفي لإدارة قوات لوغانسك، ومراسل هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية الروسية نيكولاي دولغاتشوف ومراسل صحيفة "إزفيستيا" أليكسي بولتورانين تعرضوا للقصف.

وأشار إلى أن الحادث وقع بالقرب من بلدة نوفوزفانوفكا جنوبي بوباسنايا التي تم الإعلان عن السيطرة ععليها مؤخرا.

وأضاف أن القوات الأوكرانية قصفت المنطقة بقذائف هاون، لكن أيا من الصحفيين لم يصب بأذى.

المصدر: نوفوستي

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