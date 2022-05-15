رئيس لاتفيا يؤيد هدم النصب التذكاري لمحرري ريغا

أعرب رئيس لاتفيا، إيغلز ليفيتس، خلال خطاب إلى سكان البلاد، عن دعمه لقرار مجلس مدينة ريغا بتفكيك النصب التذكاري لمحرري ريغا.

وقال ليفيتس: "يجب تفكيك موقع البروباغندا الروسي هذا. ولهذا فإن قرار مجلس مدينة ريغا بتفكيكه صحيح".

كما أعلن عن موكب "لتحرير لاتفيا من جميع أنواع التراث السوفيتي" في 20 مايو.

وصادق برلمان لاتفيا في وقت سابق على تعليق مفعول اتفاقية مع روسيا تمثل عائقا أمام تطبيق خطط هدم نصب تذكاري للجنود السوفيت الذين حرروا العاصمة ريغا من النازيين إبان الحرب العالمية الثانية.

المصدر: RT