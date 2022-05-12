ليتوانيا تعتزم استدعاء سفيرها من روسيا وغلق قنصليتها في بطرسبورغ

أكدت الحكومة الليتوانية أنها تعتزم استدعاء سفيرها من روسيا وغلق قنصليتها في مدينة سان بطرسبورغ اعتبارا من يونيو القادم.

وينص مشروع قرار حكومي تم تسجيله في ليتوانيا اليوم الخميس أن سفير فيلنيوس لدى موسكو إيتفيداس باياروناس سيتوقف عن أداء مهامه اعتبارا من الأول من يونيو القادم.

كما تعتزم السلطات الليتوانية، وفقا للمشروع، إزالة قنصليتها العامة في سان بطرسبورغ اعتبارا من السابع من يونيو.

وأغلقت السلطات الروسية هذه القنصلية ردا على قرار ليتوانيا في الشهر الماضي خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وترحيل سفير موسكو لديها أليكسي إسحاقوف وإغلاق القنصلية العامة الروسية في مدينة كلايبيدا، وذلك على خلفية العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا.

المصدر: "إنترفاكس".