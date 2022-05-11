سلطات سريلانكا تأمر الشرطة باستخدام الذخيرة الحية لاحتواء أعمال الشغب

أصدرت السلطات في سريلانكا، أوامر للشرطة بشن هجوم واستخدام الذخيرة الحية لوقف أعمال الشغب في كولومبو، بحسب ما أعلنه مسؤول كبير لوكالة "فرانس برس".

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وأفاد المسؤول، بأن الشرطة تلقت أوامر بشن هجوم واستخدام الذخيرة الحية لوقف أعمال الشغب، بعد ليلة أخرى من أعمال عنف متفرقة.

وأعلنت الشرطة، أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم منذ يوم الاثنين عندما اندلعت أعمال العنف في العاصمة كولومبو بسبب الأزمة الاقتصادية بين مؤيدي ومعارضي الرئيس جوتابايا راجاباكسا.

وبالرغم من إعلان السلطات حظر التجول والطلب من قوات الأمن "إطلاق النار" لمنع المزيد من الاضطرابات، أضرم المحتجون أمس النيران في فندق فخم قيل أنه يخص أحد أقارب راجاباكسا.

وأفاد المسؤول الأمني ​​الكبير الذي طلب عدم الكشف عن هويته، بأن الغضب لم يعد عفويا بل بات منظما". وأضاف: "إذا لم تتم السيطرة على الوضع، يمكن أن تكون هناك فوضى تامة".

وأشار إلى أن الشرطة التي يبلغ قوامها 85 ألف عنصر "طلب منها اتخاذ موقف هجومي"، وصدرت أوامر باستخدام الذخيرة الحية ضد مثيري الشغب.

وتصاعدت الاضطرابات في سريلانكا بعد أحداث يوم الاثنين، عندما هاجم أنصار الحكومة بالعصي والهراوات المتظاهرين السلميين في كولومبو والمطالبين باستقالة الرئيس راجاباكسا.

المصدر: أ ف ب